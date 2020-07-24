Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Читать в источнике
Оценить259
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Игры
Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Армия и оружие
В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов
По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур 02:43
Общество
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие
ВВС США заказали создание миниатюрных ракет для защиты истребителей
Американские Военно-воздушные силы заказали у компании Raytheon особые миниатюрные ракеты, которые будут использоваться для защиты истребителей.
Discover24 07:15
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Здоровье
В Югре сократят коечный фонд для «ковидных» пациентов
Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о сокращении части дополнительно развернутого под COVID-19 инфекционного коечного фонда и переводе его в штатный режим.
NV86.ru 06:32
Политика
ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.
РИА Новости 06:05
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»
Поезда проезжают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве без остановки. Об этом сообщается на странице московской подземки в Twitter.
Газета.Ru 07:17
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 22 июля в 08:36
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Киностудия Universal ведет переговоры о финансировании нового фильма с участием Тома Круза, часть съемок которого планируется провести на орбите Земли.
Kinonews.ru 05:41
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Армия и оружие
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Общество
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Пожар на территории ТЭЦ в Оренбурге полностью ликвидирован
Информация о пожаре в кабельном тоннеле Сакмарской ТЭЦ на улице Энергетиков поступила в 11:43 мск.
ТАСС 07:05
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
Футбол
Крицюк поблагодарил болельщиков «Краснодара» за поддержку
Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк попросил болельщиков «быков» продолжать поддерживать команду, а также поблагодарил за теплые слова в свой адрес.
Матч ТВ 07:13
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Общество
В соборе Святой Софии начался первый за 86 лет намаз
В соборе Святой Софии, который ранее был превращен властями Турции из музея в мечеть, начался первый за 86 лет намаз.
Lenta.ru 06:46
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Происшествия
Организатором взрыва в академии Можайского займутся психиатры
Напомним, ЧП произошло в академии Можайского 2 апреля 2019 года. Тогда под одной из лестниц здания взорвалась мина.
Peterburg2.ru 06:40
Общество
Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе
Газета.Ru вчера в 13:32
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» устроили дерби в соцсетях
Футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" устроили перепалку в Twitter.
РИА Новости 06:36