Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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