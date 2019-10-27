Экономика

Zaimisrochno.ruZaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента

Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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