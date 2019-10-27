Экономика
Zaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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Орешкин: кредитование в РФ будет расти медленно, несмотря на снижение ставки ЦБ
ТАСС28 октября в 04:36
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
РИА Новости27 октября в 01:00
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
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Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26
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Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
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В 2018 году Минобразования Карелии сообщало о том, что в республике некая компания собирает биометрические данные школьников без согласия родителей.
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