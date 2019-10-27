Экономика
Zaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
РИА Новости27 октября в 01:00
Орешкин: кредитование в РФ будет расти медленно, несмотря на снижение ставки ЦБ
ТАСС28 октября в 04:36
В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?
Пятый канал26 октября в 18:30
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Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Здоровье
Назвали продукты, запускающие воспаление в организме
Медики назвали продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме человека.
Экономика
Свердловское правительство одобрило проект бюджета на 2020 год
Правительство Свердловской области одобрило проект бюджета на 2020 год.
Футбол
Выбор сделан: Моуринью определился с местом продолжения карьеры
Согласно информации источника, 56-летний наставник собирается возобновить карьеру в английской Премьер-лиге.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Общество
В Минфине заявили о планах увеличить количество национальных проектов
Количество нацпроектов, которые были запущены в прошлом году, может увеличиться с 12 до 15, причем некоторые из новых проектов формально могут не быть национальными.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Происшествия
Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами
Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
Политика
В команде Зеленского подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Первый заместитель главы офиса украинского президента Сергей Трофимов назвал стоимость восстановления подконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
Происшествия
Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26
Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
Общество
Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге
В Петербурге выставлена на продажу 100-метровая квартира, где Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность.
Экономика
«Сафмар» купила 27,2% «Кузбасской топливной компании»
Группа "Сафмар" купила у Prosperity Capital Management 27,24% "Кузбасской топливной компании" за $82,9 млн (196,27 рубля за акцию), сообщила пресс-служба Prosperity.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
Технологии
У сигнала ГЛОНАСС появится гарантия на точность
Российская навигационная система ГЛОНАСС может стать первой в мире системой, которая будет предоставлять пользователям сигнал с гарантированной точностью.
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Армия и оружие
Турция отказалась от покупки российских Су-35
Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.