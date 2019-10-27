Экономика
Zaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
РИА Новости27 октября в 01:00
Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов
Московский Комсомолец27 октября в 10:18
Орешкин: кредитование в РФ будет расти медленно, несмотря на снижение ставки ЦБ
ТАСС28 октября в 04:36
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Экономика
«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»
Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока – 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.
Ведомости 12:14
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
Политика
Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма
Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
Lenta.ru 07:21
Футбол
Глушаков забил первые голы за «Ахмат» ударами с дальних дистанций
В составе победителей голы на свой счет записали Аблай Мбенг, Вилькер Анхель, Конрад Михаляк и Денис Глушаков дважды.
РБК 13:12
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.
BFM.ru 08:22
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Политика
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Политика
Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина
Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре текущего года.
BFM.ru 13:09
Общество
Университет «Синергия» отрицает сбор отпечатков пальцев у детей
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разберется, зачем университету понадобилось снимать отпечатки пальцев у подмосковных школьников без разрешения их родителей.
Коммерсантъ 09:58
Политика
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
РИА Новости 11:20
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны.
РБК 07:38
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru 12:50
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия
У известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия.
Дни24 09:02
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Здоровье
Доктор Мясников назвал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Доктор Мясников сообщил, что популярное лекарство аспирин может быть смертельном опасным. Врач назвал людей в зоне риска.
HotMurom.ru 27 октября в 23:31
Футбол
Одноклубник Черышева может заменить Санчо в «Боруссии»
Еще одним кандидатом на замену Санчо является хавбек «Герты» Явайро Дилросюн.
Спорт-Экспресс 08:44
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков
Президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых беспорядков отменил саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата, которые должны были пройти в Сантьяго.
Газета.Ru 12:37
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»
В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Армия и оружие
Шойгу провел инспекцию военной базы России в Армении
РЕН ТВ вчера в 06:53
Футбол
Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»
Metaratings 11:53
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Inc-news.ru вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
МонаВиста 12:38
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56