Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.

Политика Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Экономика «Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2» Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока – 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Политика Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.

Футбол Глушаков забил первые голы за «Ахмат» ударами с дальних дистанций В составе победителей голы на свой счет записали Аблай Мбенг, Вилькер Анхель, Конрад Михаляк и Денис Глушаков дважды.

Общество Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.

Политика Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Политика Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре текущего года.

Общество Университет «Синергия» отрицает сбор отпечатков пальцев у детей Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разберется, зачем университету понадобилось снимать отпечатки пальцев у подмосковных школьников без разрешения их родителей.

Политика Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия У известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия.

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.

Здоровье Доктор Мясников назвал, кому запрещено принимать опасный аспирин Доктор Мясников сообщил, что популярное лекарство аспирин может быть смертельном опасным. Врач назвал людей в зоне риска.

Футбол Одноклубник Черышева может заменить Санчо в «Боруссии» Еще одним кандидатом на замену Санчо является хавбек «Герты» Явайро Дилросюн.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Политика Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков Президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых беспорядков отменил саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата, которые должны были пройти в Сантьяго.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.

Экономика Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Киберспорт В Steam появятся игры Electronic Arts Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.