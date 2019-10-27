Экономика

Zaimisrochno.ruZaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента

Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
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РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

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Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
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Суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве

Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
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Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
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