Экономика
Zaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?
Пятый канал26 октября в 18:30
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
РИА Новости27 октября в 01:00
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Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Политика
Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Армия и оружие
Курдские отряды могут включить в состав сирийской армии
Входящие в вооруженную коалицию «Силы демократической Сирии» курдские отряды могут быть включены в состав правительственных войск страны.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье
Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Ленинградской области
Пять человек погибли в результате пожара в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Происшествия
В СК рассказали о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Авто
В России стартовали продажи Toyota RAV4 5-го поколения
В России в дилерские центры Toyota поступили товарные кроссоверы Toyota RAV4 5-го поколения.
Шоу-бизнес
Джабраилов заговорил о романе с Собчак
Умар Джабраилов поделился снимком на своей странице в Instagram. @umar.dzhabrailov На архивном кадре он запечатлен вместе с Ксенией Собчак, тогда ему было слегка за сорок, ей не исполнилось и двадцати, но разница в возрасте не мешала их «головокружительному роману».
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Футбол
Агент прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Чернову
Вадим Шпинёв, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Армия и оружие
Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
Политика
Кудрин рассказал о необходимости повышения доверия населения к власти
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".