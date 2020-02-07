Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд
В случае дальнейшего снижения ключевой ставки, в 2020 году средняя ставка по ипотеке могут впервые истории составить менее 8,5% годовых. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 20 марта.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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