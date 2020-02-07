с чего всё началось

В случае дальнейшего снижения ключевой ставки, в 2020 году средняя ставка по ипотеке могут впервые истории составить менее 8,5% годовых. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 20 марта.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд

Футбол Бавария — РБ Лейпциг 0:0 Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Общество В России будет создан стратегический запас медицинских масок Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».

Шоу-бизнес Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.

Культура Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020» Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз.