Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд

В случае дальнейшего снижения ключевой ставки, в 2020 году средняя ставка по ипотеке могут впервые истории составить менее 8,5% годовых. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 20 марта.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Еще одно снижение ставки и перспективы «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБК07 февраля в 11:43

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новостивчера в 00:00

Информация Банка России от 7 февраля 2020 г. «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых»

Гарант07 февраля в 06:51

Набиулина разъяснила смысл выражения «на ближайших заседаниях» ЦБ

Интерфакс07 февраля в 08:42

Глава ЦБ отметила высокую вероятность нового снижения ключевой ставки

News.ru07 февраля в 08:26
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

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Газета.Ru вчера в 10:58
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На этой неделе ситуация рассматривалась в Госдуме, в том числе там обсуждали и рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

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Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
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«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
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Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

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Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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"Спартак" просто выиграл турнир.
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Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Телеканал RTVI заявил, что у них выходит программа аналогичного формата. Об этом стало известно сегодня, 7 февраля.
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Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

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Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

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