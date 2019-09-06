Финансы
REGNUMЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
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Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Футбол
Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку
Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма вчера в 02:42
Хоккей
Кравцов отдал три передачи в матче с «Далласом»
Новички «Рейнджерс» на турнире новобранцев в Траверс Сити обыграли «Даллас» со счетом 6:4. Российский нападающий Виталий Кравцов отдал три голевые передачи.
Спорт-Экспресс 05:03
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Известный российский кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге.
Невские Новости 02:47
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
«Единая Россия» набрала на выборах в Госсовет РТ 73%
Пятипроцентный порог смогла преодолеть только еще одна партия — КПРФ Подведены предварительные итоги выборов в Госсовет РТ.
Челны24 03:32
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Экономика
Почему Bitcoin подешевеет вдвое. Криптовалюте предсказали падение
За прошедшие сутки главная цифровая монета подешевела на 3,2%.
РБК 04:54
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ вчера в 16:45
Политика
Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о самом сложном полете за всю свою летную карьеру.
Рамблер вчера в 06:42
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ тесно сотрудничать с Францией
Министерство обороны России готово сотрудничать с французским военным ведомством настолько тесно, насколько готовы коллеги во Франции, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
РЕН ТВ 04:38
Театры
Марка Захарова скоро выпишут из больницы
В московском театре «Ленком» сообщили РИА Новости о скорой выписке режиссера Марка Захарова из больницы.
Культуромания 07 сентября в 12:18
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Происшествия
Тело мужчины нашли на территории гаражного комплекса в Зеленограде
Мужчина найден убитым в гаражном комплексе в Зеленограде, возбуждено дело.
Агентство Москва 03:28
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Японская компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для России на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения, который поступит в продажу в ближайшее время.
Автоновости дня 01:42