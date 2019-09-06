Финансы

REGNUMREGNUMЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

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ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»

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Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
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