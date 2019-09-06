Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.

ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»

Происшествия Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Происшествия В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.

Происшествия 20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Политика «Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя В одном из округов победил Вячеслав Горелов, выдвинутый партией «Зеленые». Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования.

Политика Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Экономика Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.

Политика Результаты голосования аннулируют на восьми избирательных участках «По имеющейся на сей момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей», — цитирует «Интерфакс» председателя ЦИК.

Политика В МИД Украины сообщили, что Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» в сентябре В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России, Украины, Франции и Германии выступают за возобновление переговоров в нормандском формате на высшем уровне.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

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Авто Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019 Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.

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