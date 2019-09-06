Финансы
REGNUMЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
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Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Политика
Все российские губернаторы сохранили свои места по итогам выборов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
Lenta.ru 01:33
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости вчера в 09:30
Шоу-бизнес
«Гарри, он снимает нас»: Лиза Галкина устала от внимания отца
Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram выложил новую запись со своими детьми – близнецами Гарри и Лизой Галкиными.
Телепрограмма вчера в 23:27
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Происшествия
Маршрутный автобус в Томске врезался в фуру, трое госпитализированы
Интерфакс - Россия 00:30
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Коммерсантъ вчера в 14:48
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru вчера в 14:48
Единоборства
Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет вчера в 05:58
Футбол
«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21
Теннис
Медведев уступил Надалю в финале US Open
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Армия и оружие
Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Газета.Ru вчера в 21:48
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Политика
Глава СПЧ заявил, что выборы в России прошли нормально
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выборы в единый день голосования 8 сентября в России прошли нормально, о некоторых проблемах и недостатках, которые надо устранять, будет доложено российскому лидеру Владимиру Путину.
РИА Новости 01:43
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Политика
Глава МИД Франции назвал области для взаимодействия с Россией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перечислил области, в которых Франция и Россия имеют потенциал для развития отношений, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:06
Общество
Опрос: каждый пятый россиянин не доволен условиями труда на работе
Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
ТАСС 01:06
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Футбол
Goal: «Интер» хочет купить зимой Кьезу и Милинковича-Савича
По информации Goal.com, миланский клуб рассчитывает купить в январе вингера «Фиорентины» Федерико Кьезу и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Бомбардир.ру 01:22
Культура
Мик Джаггер осудил Трампа и Джонсона за позицию по климату
Лидер рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер осудил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за их позицию по отношению к изменению климата, а также обвинил их в социальной поляризации внутри своих стран.
Культуромания вчера в 09:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия 07 сентября в 19:04