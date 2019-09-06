Финансы

REGNUMREGNUMЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

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Свойкировский.рфвчера в 06:00

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REGNUM06 сентября в 07:14

Слишком высокая цена. На ВЭФ экономике России поставили диагноз

Konkurent.ruвчера в 18:40

Процентные ставки по ипотеке будут дальше снижаться

Сибдом00:30
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Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
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Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
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Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными

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Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
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Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

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Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
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Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье

Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет вчера в 05:58
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«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
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Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Авто

В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами

На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21
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Медведев уступил Надалю в финале US Open

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В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
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Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
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Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

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Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Политика

Глава СПЧ заявил, что выборы в России прошли нормально

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выборы в единый день голосования 8 сентября в России прошли нормально, о некоторых проблемах и недостатках, которые надо устранять, будет доложено российскому лидеру Владимиру Путину.
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Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
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РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Политика

Глава МИД Франции назвал области для взаимодействия с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перечислил области, в которых Франция и Россия имеют потенциал для развития отношений, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:06
Общество

Опрос: каждый пятый россиянин не доволен условиями труда на работе

Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
ТАСС 01:06
Политика

Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Футбол

Goal: «Интер» хочет купить зимой Кьезу и Милинковича-Савича

По информации Goal.com, миланский клуб рассчитывает купить в январе вингера «Фиорентины» Федерико Кьезу и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
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Мик Джаггер осудил Трампа и Джонсона за позицию по климату

Лидер рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер осудил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за их позицию по отношению к изменению климата, а также обвинил их в социальной поляризации внутри своих стран.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия 07 сентября в 19:04
Политика

«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

Коммерсантъ 00:31
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