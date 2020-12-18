ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив уменьшение дезинфляционных и усиление проинфляционных рисков, сообщается в заявлении на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
Совет директоров сохранил ставку
до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
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