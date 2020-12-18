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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив уменьшение дезинфляционных и усиление проинфляционных рисков, сообщается в заявлении на сайте регулятора.В источнике
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Совет директоров сохранил ставку
 до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
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ТАСС

НКР ожидает сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 4-4,5% в 2021 году

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Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Бывшего следователя СКР арестовали по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Бывшего следователя СКР арестовали по делу о перестрелке в "Москва-Сити" Басманный райсуд рассмотрел ходатайство главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) об аресте бывшего следователя московского главка СКР Левона Агаджаняна.
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Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве

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РИА Новости16:29