Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве

Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в амбулатории работает врач, которая хорошо знает свою работу, сообщила пресс-служба Минздрава России.