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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив уменьшение дезинфляционных и усиление проинфляционных рисков, сообщается в заявлении на сайте регулятора.В источнике
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Совет директоров сохранил ставку
 до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
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