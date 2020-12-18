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Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив уменьшение дезинфляционных и усиление проинфляционных рисков, сообщается в заявлении на сайте регулятора.

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