Финансы
Газета.RuЦентробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.
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Общество
Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на один год
Эльман Пашаев - защитник актера Михаила Ефремова на скандальном процессе о смертельном ДТП - сегодня лишен статуса адвоката на один год.
Российская газета 09:53
Происшествия
В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян
По меньшей мере 11 граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристических автобусов в районе Аланьи на юге Турции.
ТАСС 09:41
Общество
В США с 20 сентября запретят скачивать TikTok и WeChat
Вашингтон, 18 сентября 2020, 15:58 — REGNUM Запрет на скачивание китайских приложений WeChat и TikTok вводится на территории США.
REGNUM 08:58
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС 07:41
Происшествия
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Газета.Ru 06:23
Наука
Российский научный фонд профинансировал поиск алмазов в Арктике
По словам Агашевой, в рамках проекта, который финансирует Российский научный фонд, учёным уже удалось выявить четыре новые площади, перспективные в плане алмазной разведки: в пределах Архангельской алмазоносной провинции и на юге области, в районе Няндома — Коноша — Каргополь.
DP.RU 09:10
Политика
В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости 09:11
Армия и оружие
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
«Корабль командования морских перевозок ВМС США Yuma начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций», – говорится в твите.
РБК 16 сентября в 05:20
Общество
Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России
Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания.
Газета.Ru 08:37
Общество
Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.
Российская газета 06:18
Общество
Названа цена российского лекарства от коронавируса
Лекарство отпускается по рецепту, его рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:20
Происшествия
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире
В Петербурге в квартире на улице Пражской пропали два человека.
Российская газета 05:57
Политика
Трамп предложил помиловать Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета 08:48
Политика
На Украине завели дело о срыве операции по захвату «вагнеровцев»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о срыве операции по захвату задержанных в Белоруссии россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает Gordonua.com.
Lenta.ru 09:35
Футбол
ЦСКА может отдать Бистровича ПАОК в аренду с правом выкупа за € 5 млн
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Греции, сообщает sport24.gr.
Чемпионат 09:24
Хоккей
В Омске стартовала активная фаза строительства новой арены «Авангарда»
В Омске состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы строительства нового ледового комплекса «Авангарда», сообщается на официальном сайте клуба.
Спорт-Экспресс 07:44
Политика
Литва пообещала адекватный ответ Белоруссии на закрытие границ
Ранее литовский премьер Саулюс Сквернялис пообещал, что Литва и Польша прекратят пропуск на Запад грузов из Белоруссии, если Минск решится на закрытие границ.
Интерфакс 08:36
Армия и оружие
Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ
«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — передает «Интерфакс» слова начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергея Рудского.
Известия 09:41
Гаджеты
В Китае увольняют за использование iPhone и заставляют покупать Huawei
В Китае начали увольнять за использование iPhone и заставлять покупать Huawei.
Piter.tv 08:50
Политика
Кандидатура Василя Шайхразиева одобрена на должность вице-премьера РТ
Республика Татарстан 08:15
Общество
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Ведущий Первого канала Артем Шейнин извинился за видео про Алексея Навального в эфире передачи «Время покажет».
Lenta.ru 07:13
Наука
Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой
Специалисты выдвинули гипотезу, что несколько миллионов лет назад на Марсе была жизнь, а следы жизни могли остаться в грунтовом слое.
Evo-rus.com 01:49
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Борис Моисеев находится в критическом состоянии
Пятый канал 16 сентября в 20:16
Армия и оружие
Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии
Командование США не согласовало действия с военными из РФ в Эль-Хасеке. Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии.
Piter.tv вчера в 02:05
Музыка
Автор песни в поддержку Лукашенко объяснил участие Киркорова и Баскова
Российские артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Анита Цой и другие записали песню в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru 07:00
Общество
Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году
Парк Тучков буян в Петербурге планируют создать к 2024 году Park-spb.ru Он напомнил, что подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян" началась в сентябре 2019 года.
REGNUM 07:51
Экономика
Размер МРОТ России вырастет на 262 рубля к 2021 году
Размер минимального прожиточного минимума во втором квартале 2020 года утвердил федеральный Минтруд.
Сиб.фм 06:12
Экономика
ФАС выдала предостережение главе «Доброфлота» из-за прогноза по икре
Федеральное антимонопольное агентство выдало предостережение гендиректору крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александру Ефремову из-за его слов возможном росте цен на красную икру.
Rambler News Service 07:33
Происшествия
В Ульяновской области пилот погиб при посадке легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
РИА Новости 02:34