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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

На предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, что является очередным историческим минимумом.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
При принятии решений мы также учитывали следующие факторы: инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. На них повлияли ценовая, курсовая динамика, сохраняющаяся неопределённость дальнейшего развития ситуации.
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Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС08:35
Финмаркет

ЦБ РФ в базовом прогнозе все еще видит пространство для дальнейшего смягчения ДКП

Финмаркет08:34
Piter.tv

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Piter.tv06:34
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30
Finam.Ru

Цикл нормализации ДКП Банка России начнется не ранее 2022 года

Finam.Ru08:15
ПРАЙМ

Валютный прогноз: изменения курсов на следующую неделю не ожидается

ПРАЙМ08:27

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
РИА Новости23:17
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк» оштрафован на 120 тысяч

Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей местного жителя, который выложил фотографию главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайт акции "Бессмертный полк", посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ06:57
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