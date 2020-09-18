ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
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На предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, что является очередным историческим минимумом.В источнике
При принятии решений мы также учитывали следующие факторы: инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. На них повлияли ценовая, курсовая динамика, сохраняющаяся неопределённость дальнейшего развития ситуации.
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