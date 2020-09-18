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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

На предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, что является очередным историческим минимумом.В источнике
Подробнее о событии
Finam.Ru

ЦБ РФ все еще видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики

Finam.Ru08:06
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАСС06:33
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газета06:51
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПресс06:37
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвестор06:30
Финмаркет

Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом решении ЦБ сохранить ключевую ставку

Финмаркет07:01
ПРАЙМ

Сигнал от Банка России: дальнейшее ослабление рубля нежелательно

ПРАЙМ08:12

Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали

Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО "Янтарь" Александру Карасю.
Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали
Коммерсантъ18:23
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:52
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