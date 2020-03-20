Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте. Обоснование для сохранения ставки вполне предсказуемое - из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Общество Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Автоспорт Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.

Здоровье ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Наука Механизм появления коронавируса раскрыт Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.

Политика Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, раскритиковавшем его советы по борьбе с коронавирусом.

Экономика ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Путешествия Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.