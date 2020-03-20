Коронавирус
Газета.RuЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте. Обоснование для сохранения ставки вполне предсказуемое - из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть.
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Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В Москве откроют девять лабораторий для тестирования на коронавирус
В Москве запустят девять лабораторий для тестирования на коронавирус COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Автоспорт
Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне
Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Происшествия
В Липецкой области в пожаре погибли мать и двое детей
Наука
Механизм появления коронавируса раскрыт
Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, раскритиковавшем его советы по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Общество
Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран
Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Общество
Назван один из главных очагов коронавируса в Европе
Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
Футбол
УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter опровержение собственного сообщения о том, что Евро-2020 не будет переименован из-за переноса на 2021 год.
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Космос
Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Экономика
S7 не стала брать на работу уже обученных бортпроводников из-за вируса
Авиакомпания S7 в условиях сокращения полетов из-за распространения коронавируса отказалась брать на работу уже прошедших обучающие курсы бортпроводников.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Политика
Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы
Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения "Воронеж", которое накроет Европу "электронным колпаком", пишет польское издание Onet.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Путешествия
Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу
Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Спорт
Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников
Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.