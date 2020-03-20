Коронавирус
Lenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Общество
В Великобритании закрывают рестораны, пабы, театры и спортзалы
Ранее Борис Джонсон лишь призвал британцев работать из дома и не ходить в пабы, театры и другие общественные места.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Футбол
Левандовски: Роналду предлагал перейти в «Реал»
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии
«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Общество
В Москве создали девять лабораторий для тестирования на коронавирус
Пять городских лабораторий в Москве с пятницы начинают проводить тестирования на коронавирус, в течение недели число таких учреждений возрастет до девяти, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
В США угнали фургон с туалетной бумагой
Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Политика
У сотрудника аппарата вице-президента США Пенса обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса, однако прямых контактов ни с самим Пенсом, ни с президентом Дональдом Трампом у него не было, говорится в заявлении, распространённым пресс-службой Белого дома в пятницу.
Космос
NASA выбрало финалистов среди небольших астрофизических проектов
Американское космическое агентство назвало по двое финалистов в категориях небольших астрофизических аппаратов SMEX и MO в рамках программы по изучению космоса Explorer.
Общество
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19
Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Политика
Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей
Глава российской дипломатии Сергей Лавров в субботу, 21 марта, отмечает 70-летний юбилей.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Общество
Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса
Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ
Общество
Хроника пикирующего коронавируса. Главное, что случилось за неделю COVID-2019 в России и Петербурге
Россия закрывает границу с Белоруссией. Ранее из-за эпидемии COVID-2019 была закрыта граница России с Грузией.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Турции возросло до 359
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Экономика
Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн
Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису
В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.