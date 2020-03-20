Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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Эксперты опасаются роста ипотечных ставок в РФ, несмотря на решение ЦБ

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Набиуллина порассуждала об обвале рубля с неваляшкой

Lenta.ru11:10

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Набиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке

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Все равно подорожает: что будет с ипотекой после решения ЦБ

РБК10:28

Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ

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Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 6%

ИА Новороссия10:03
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Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Общество

В Великобритании закрывают рестораны, пабы, театры и спортзалы

Ранее Борис Джонсон лишь призвал британцев работать из дома и не ходить в пабы, театры и другие общественные места.
Коммерсантъ 19:11
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Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Футбол

Левандовски: Роналду предлагал перейти в «Реал»

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«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Soccer.ru 15:02
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
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Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
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Общество

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Пять городских лабораторий в Москве с пятницы начинают проводить тестирования на коронавирус, в течение недели число таких учреждений возрастет до девяти, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

Участок автодороги «Огоньки – Невельск» закрыт для движения транспорта

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Происшествия

В США угнали фургон с туалетной бумагой

Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
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Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
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Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс 05:46
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Газета.Ru 07:29
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У сотрудника аппарата вице-президента США Пенса обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса, однако прямых контактов ни с самим Пенсом, ни с президентом Дональдом Трампом у него не было, говорится в заявлении, распространённым пресс-службой Белого дома в пятницу.
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В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19

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В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

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Lenta.ru 13:34
Политика

Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей

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На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
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Фонтанка.Ру 17:20
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Число заболевших коронавирусом в Турции возросло до 359

Московский Комсомолец вчера в 19:38
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Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
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Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн

Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
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США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
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В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.
РБК 19:01
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
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