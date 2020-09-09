Решение выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра Грузии в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало 7 сентября от оппозиционных партии «Единое национальное движение» и объединения «Сила в единстве».
Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
Москва, 10 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Государственное обвинение просить приговорить к трем годам условно боксера Георгия Кушиташвили, который обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику Росгвардии.
Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.