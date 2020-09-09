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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Фаза активного восстановления российской экономики закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться.В источнике
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Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34
ТАСС

В ЦБ РФ полагают, что потребительский спрос на товары практически восстановился

ТАССвчера в 14:14
РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Независимая газета

В Центробанке РФ считают, что потребительский спрос восстановился

Независимая газетавчера в 14:15
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10

Саакашвили пообещал Грузии не вступать в конфронтацию с Россией

Решение выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра Грузии в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало 7 сентября от оппозиционных партии «Единое национальное движение» и объединения «Сила в единстве».
Саакашвили пообещал Грузии не вступать в конфронтацию с Россией
Lenta.ru03:37

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Прокурор запросил три года условно для боксёра Кушиташвили

Москва, 10 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Государственное обвинение просить приговорить к трем годам условно боксера Георгия Кушиташвили, который обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику Росгвардии.
REGNUM04:39

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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