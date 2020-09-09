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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Фаза активного восстановления российской экономики закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться.В источнике
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Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10
РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Независимая газета

В Центробанке РФ считают, что потребительский спрос восстановился

Независимая газетавчера в 14:15
ТАСС

В ЦБ РФ полагают, что потребительский спрос на товары практически восстановился

ТАССвчера в 14:14
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27

В порту Бейрута вновь вспыхнул сильный пожар

Бейрут, 10 сентября 2020, 14:34 — REGNUM На территории порта столицы Ливана — города Бейрута, где в августе прогремел мощный двойной взрыв, вспыхнул новый сильный пожар, дым от которого виден на расстоянии трех километров.
В порту Бейрута вновь вспыхнул сильный пожар
REGNUM07:34
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС
РБК07:03
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Боксер Кушиташвили получил условный срок за избиение росгвардейца

«Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно»,— сказал судья (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ07:46
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Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАСС8 сентября в 10:14
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Песков назвал решение о снятии ограничений по коронавирусу верным

Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:50
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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