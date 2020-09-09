Бейрут, 10 сентября 2020, 14:34 — REGNUM На территории порта столицы Ливана — города Бейрута, где в августе прогремел мощный двойной взрыв, вспыхнул новый сильный пожар, дым от которого виден на расстоянии трех километров.
Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
«Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно»,— сказал судья (цитата по ТАСС).
Киев, 10 сентября 2020, 14:20 — REGNUM Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию в срыве осмотра позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.