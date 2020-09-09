Боксер Кушиташвили получил условный срок за избиение росгвардейца

«Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно»,— сказал судья (цитата по ТАСС).