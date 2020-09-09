Skull & Bones не покажут на Ubisoft Forward

Ну а чтобы достичь цели и выпустить более амбициозный продукт, командам Ubisoft по всему миру (кроме Ubisoft Singapore, над игрой работают фирмы в Берлине, Чэнду, Киеве, Париже и на Филиппинах) требуется больше времени.