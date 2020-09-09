Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
В соглавном бою турнира Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship памяти Абдулманапа Нурмагомедова брат Хабиба, Усман Нурмагомедов (11-0-0), победил Святослава Шабанова (17-8-1) в весовой категории до 70,3 кг.
На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.