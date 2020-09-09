Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.