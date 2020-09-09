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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Фаза активного восстановления российской экономики закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться.В источнике
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Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27
РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Независимая газета

В Центробанке РФ считают, что потребительский спрос восстановился

Независимая газетавчера в 14:15
ТАСС

В ЦБ РФ полагают, что потребительский спрос на товары практически восстановился

ТАССвчера в 14:14
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа

Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
REGNUM6 сентября в 06:38
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Компания «Полюс» становится налоговым резидентом Иркутской области

Руководитель области отметил значимость возвращения в Иркутскую область крупных компаний в качестве налогоплательщиков и сообщил, что ПАО «Полюс» перерегистрирует компанию «СЛ Золото» в Приангарье.
НИА-Байкалвчера в 06:00
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Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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