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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Фаза активного восстановления российской экономики закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться.В источнике
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АБН

В ЦБ считают, что фаза активного восстановления экономики завершилась

АБН19:28
Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27
РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34

Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей

Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle S. A.) построит к 2023 году в Новосибирской области завод по производству кормов для домашних животных.
Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей
Коммерсантъ Новосибирсквчера в 10:07
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О чем Лукашенко рассказал в своем интервью российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему удалось не допустить реализации блицкрига по распространению влияния Запада на республику, а также что у него есть факты, доказывающее внешнее вмешательство в протесты, охватившие страну сразу после президентских выборов 9 августа.
Газета.Ruвчера в 08:24
4

Советник Александра Бастрыкина отказался от полиграфа

По версии защиты, детектор может добить тяжелобольного генерала Как стало известно "Ъ", защита генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева, советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и экс-начальника управления ведомства по Волгоградской области, обжаловала решение Мосгорсуда о продлении ему сроков ареста.
Коммерсантъвчера в 12:27
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
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Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
ТАССвчера в 12:11
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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Маски в общественном транспорте Читы надевают лишь самые сознательные

Как сообщает сегодня, 9 сентября, телеграм — канал городской мэрии, объявления о необходимости соблюдения пассажирами масочного режима висели в троллейбусах и автобусах предприятия с весны.
REGNUMвчера в 06:31