Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle S. A.) построит к 2023 году в Новосибирской области завод по производству кормов для домашних животных.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему удалось не допустить реализации блицкрига по распространению влияния Запада на республику, а также что у него есть факты, доказывающее внешнее вмешательство в протесты, охватившие страну сразу после президентских выборов 9 августа.
По версии защиты, детектор может добить тяжелобольного генерала Как стало известно "Ъ", защита генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева, советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и экс-начальника управления ведомства по Волгоградской области, обжаловала решение Мосгорсуда о продлении ему сроков ареста.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.