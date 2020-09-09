О чем Лукашенко рассказал в своем интервью российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему удалось не допустить реализации блицкрига по распространению влияния Запада на республику, а также что у него есть факты, доказывающее внешнее вмешательство в протесты, охватившие страну сразу после президентских выборов 9 августа.