Экономика

Zaim.comZaim.comЦБ РФ создаст экспертный совет для защиты прав розничных инвесторов

В состав совета войдут представители уже действующего при ЦБ РФ совета по защите прав потребителей, а также представители объединений участников рынка, защиты прав потребителей, российских органов исполнительной власти, эксперты.
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Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес

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ЦБ РФ решил создать экспертный совет по защите розничных инвесторов

Вестник Кавказа04:32

ЦБ РФ создаст экспертный совет по защите розничных инвесторов

Долг.рф03:40
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Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.
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Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

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Общество

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

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Энергетика

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Газета.Ru 12:20
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Политика

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Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
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Южноуральская панорама 27 июля в 06:14
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Армия и оружие

Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.
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Сегодня глава региона Владислав Шапша в режиме видеоконференции принял участие в совещании под председательством президента страны Владимира Путина, на котором обсудили вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации, готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также складывающиеся эпидемиологические ситуации в регионах.
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Экономика

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
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Наука

Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей

Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
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Общество

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
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За последние сутки в регионе обнаружили 108 новых носителей коронавируса. Общее число случаев инфицирования COVID-19 достигло 6608.
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Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
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Экономика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
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Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих детей до 16 лет, на август является корректной и уместной.
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Происшествия

При взрыве газа в японской префектуре Фукусима пострадали 10 человек

REGNUM 21:18
Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
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Общество

В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий

Впервые за 40 лет в Москве передвинут исторические здания.
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В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
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Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
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Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

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