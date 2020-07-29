В состав совета войдут представители уже действующего при ЦБ РФ совета по защите прав потребителей, а также представители объединений участников рынка, защиты прав потребителей, российских органов исполнительной власти, эксперты.

Общество В Минздраве рассказали об изменениях в медосмотре водителей Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.

Общество В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов. 168

Энергетика В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре. 103

Технологии Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров. 6

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

Армия и оружие Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.

Политика Глава Калужской области принял участие в ВКС с президентом России Сегодня глава региона Владислав Шапша в режиме видеоконференции принял участие в совещании под председательством президента страны Владимира Путина, на котором обсудили вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации, готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также складывающиеся эпидемиологические ситуации в регионах.

Наука Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.

Общество Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей. 6

Общество Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука. 37

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались. 638