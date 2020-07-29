Экономика
Zaim.comЦБ РФ создаст экспертный совет для защиты прав розничных инвесторов
В состав совета войдут представители уже действующего при ЦБ РФ совета по защите прав потребителей, а также представители объединений участников рынка, защиты прав потребителей, российских органов исполнительной власти, эксперты.
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Космос
В обсерватории SOHO прокомментировали фото с НЛО на фоне Солнца
Петербургский дневник 19:45
Общество
В Минздраве рассказали об изменениях в медосмотре водителей
Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.
RT на русском 21:10
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:32
Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
RT на русском 02:30
Энергетика
В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Киберспорт
Nigma обыграла OG на OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru вчера в 08:56
Технологии
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
Космос
Робот «Федор» научит своего преемника работе на МКС
Южноуральская панорама 27 июля в 06:14
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.
РИА Новости 20:35
Политика
Глава Калужской области принял участие в ВКС с президентом России
Сегодня глава региона Владислав Шапша в режиме видеоконференции принял участие в совещании под председательством президента страны Владимира Путина, на котором обсудили вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации, готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также складывающиеся эпидемиологические ситуации в регионах.
ТРК Ника 09:42
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Наука
Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей
Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 14:06
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
Здоровье
Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье
За последние сутки в регионе обнаружили 108 новых носителей коронавируса. Общее число случаев инфицирования COVID-19 достигло 6608.
Evo-rus.com 09:13
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета 21:21
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч детям до 16 лет на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих детей до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor вчера в 01:07
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Общество
В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий
Впервые за 40 лет в Москве передвинут исторические здания.
Известия 21:16
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 06:20
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Экономика
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ 18:50
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09