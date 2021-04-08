Как следует из материалов к пресс-конференции, к декабрю 2021 года регулятор планирует создать прототип платформы цифрового рубля. Разработка изменений в законодательство запланирована на январь 2022 года, а запуск тестирования цифрового рубля - на первый квартал 2022 года.

ТАСС 8 апреля в 05:16