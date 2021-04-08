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Expert.ru

ЦБ РФ создаст прототип цифрового рубля до конца 2021 года

Центробанк РФ намерен начать тестирование цифрового рубля в следующем году.
Телеканал 360°
Банк России планирует протестировать прототип цифрового рубля в 2022 году, сообщила на пресс-конференции первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
Взгляд.ру
Прототип платформы цифрового рубля планируется создать к декабрю 2021 года.
НТВ
С чего всё началось

ЦБ планирует тестировать цифровой рубль в течение 2022 года

Как следует из материалов к пресс-конференции, к декабрю 2021 года регулятор планирует создать прототип платформы цифрового рубля. Разработка изменений в законодательство запланирована на январь 2022 года, а запуск тестирования цифрового рубля - на первый квартал 2022 года.
ТАСС8 апреля в 05:16

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Аверс и реверс цифрового рубля

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ТАСС8 апреля в 06:45

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RT на русском8 апреля в 10:00

ЦБ запланировал тестирование цифрового рубля в течение 2022 года

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