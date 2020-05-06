Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦБ РФ спрогнозировал дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП в 2020 году

«По оценкам Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом дефицит бюджета в 2020 году составит 5-6% ВВП, что будет важным фактором поддержки совокупного спроса», — поясняет регулятор в докладе о денежно-кредитной политике.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звезда15:53

Подробнее о событии

ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

Ведомости15:49

ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБК18:11

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

Lenta.ru18:39

ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году

Интерфакс20:39

ЦБ прогнозирует дефицит бюджета по итогам 2020 года на уровне 5–6% ВВП России

Коммерсантъ15:36

ЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Московский Комсомолец15:13

ЦБ РФ ожидает замедления кредитования населения на фоне пандемии

ТАСС15:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Общество

Власти Исландии заявили о победе над коронавирусом

Власти Исландии заявили, что в стране удалось окончательно остановить распространение коронавируса.
Вечерняя Москва 22:49
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
3K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,4K
Армия и оружие

В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера

В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
РИА Новости 23:02
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
474
Общество

Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя

Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.
РБК 15:33
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,3K
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
30
Общество

Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений

Глава региона подчеркнул, что в течение недели федеральные ведомства дадут рекомендации о поэтапном снятии ограничений с 12 мая.
Deita.ru 22:43
Энергетика

Техас решил не сокращать добычу нефти

Председатель комиссии Уэйн Крисчен заявил, что ограничение добычи нефти в условиях пандемии коронавируса не поддержали на заседании.
Журналистская правда 12:59
14
Здоровье

Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com 13:48
30
Гаджеты

Бюджетный смартфон Huawei Y8s представлен официально

Megaobzor.com 04:05
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
5
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ

Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК 23:02
29
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
529
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
77
Общество

Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков

По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.
РИА Новости 21:15
5
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
524
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
493
Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
34
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
304
Экономика

Эксперт спрогнозировал, что подорожает после отмены карантина

После выхода из режима самоизоляции неизбежно подорожает ряд услуг и товаров, уверены эксперты.
АБН 22:54
1
Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском вчера в 14:40
3
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
75
Общество

Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»

Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru 22:30
19
Общество

Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета

Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
55
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
15
Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
160
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
294
Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
111
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное