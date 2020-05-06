Экономика
ИА Красная ВеснаЦБ РФ спрогнозировал дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП в 2020 году
«По оценкам Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом дефицит бюджета в 2020 году составит 5-6% ВВП, что будет важным фактором поддержки совокупного спроса», — поясняет регулятор в докладе о денежно-кредитной политике.
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«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звезда15:53
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Общество
Власти Исландии заявили о победе над коронавирусом
Власти Исландии заявили, что в стране удалось окончательно остановить распространение коронавируса.
Вечерняя Москва 22:49
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Армия и оружие
В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера
В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
РИА Новости 23:02
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Общество
Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя
Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.
РБК 15:33
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Общество
Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений
Глава региона подчеркнул, что в течение недели федеральные ведомства дадут рекомендации о поэтапном снятии ограничений с 12 мая.
Deita.ru 22:43
Энергетика
Техас решил не сокращать добычу нефти
Председатель комиссии Уэйн Крисчен заявил, что ограничение добычи нефти в условиях пандемии коронавируса не поддержали на заседании.
Журналистская правда 12:59
Здоровье
Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы
В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com 13:48
Гаджеты
Бюджетный смартфон Huawei Y8s представлен официально
Megaobzor.com 04:05
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ
Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК 23:02
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Общество
Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков
По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.
РИА Новости 21:15
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Экономика
Эксперт спрогнозировал, что подорожает после отмены карантина
После выхода из режима самоизоляции неизбежно подорожает ряд услуг и товаров, уверены эксперты.
АБН 22:54
Политика
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском вчера в 14:40
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Общество
Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»
Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru 22:30
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10