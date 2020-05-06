с чего всё началось

«По оценкам Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом дефицит бюджета в 2020 году составит 5-6% ВВП, что будет важным фактором поддержки совокупного спроса», — поясняет регулятор в докладе о денежно-кредитной политике.

ЦБ РФ спрогнозировал дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП в 2020 году

Общество Власти Исландии заявили о победе над коронавирусом Власти Исландии заявили, что в стране удалось окончательно остановить распространение коронавируса.

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 3K

Армия и оружие В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

Общество Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,3K

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 30

Общество Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений Глава региона подчеркнул, что в течение недели федеральные ведомства дадут рекомендации о поэтапном снятии ограничений с 12 мая.

Энергетика Техас решил не сокращать добычу нефти Председатель комиссии Уэйн Крисчен заявил, что ограничение добычи нефти в условиях пандемии коронавируса не поддержали на заседании. 14

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин. 29

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 529

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 77

Общество Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки. 5

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 493

Культура Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 34

Политика Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков. 3

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 75

Общество Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни. 55