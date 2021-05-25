ЦБ РФ сравнил МВФ с черепахой из-за рекомендации снизить ключевую ставку
Во вторник представители регулятора приняли участие на заседании фракции "Справедливая Россия".
По словам Швецова, Россия уже давно не является заемщиком МВФ, и поэтому, в отличие от ситуации 1990-х годов, следовать советам фонда не должна.
ЦБ РФ в марте повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, а в апреле - сразу на 0,5 п.п., до 5% годовых.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда говорила, что МВФ в своих рекомендациях исходил из других ожиданий по инфляции, нежели российский регулятор.
С чего всё началось
В Банке России сравнили МВФ с черепахой
Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией снизить ключевую ставку в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
РИА Новости05:02