Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией снизить ключевую ставку в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

РИА Новости 05:02