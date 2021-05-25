Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк России заявил об отсутствии необходимости следовать рекомендациям МВФ

Банк России не обязан следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) и не подвержен влиянию сторонних органов.В источнике
Экономика сегодня
Царьград
РИА Новости
Вечерняя Москва
Москва 24
ПРАЙМ
Газета.Ru
News.ru
Lenta.ru
Народные новости
ФАН
Piter.tv
Сергей Швецовфутболист
Слава Богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям. Ну мы, скажем так, улыбнулись и сделали, как надо — повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность.ИА Красная Весна

С чего всё началось

В Банке России сравнили МВФ с черепахой

Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией снизить ключевую ставку в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
РИА Новости05:02

Подробнее о событии

Банк России обозвал Международный валютный фонд черепахой

Lenta.ru07:34

ЦБ РФ сравнил МВФ с черепахой из-за рекомендации снизить ключевую ставку

Finam.Ru04:56

В Банке России сравнили МВФ с черепахой

Москва 2405:50

ЦБ РФ: рекомендации МВФ не отвечают требованиям экономической ситуации

ФАН05:37

Россия не обязана следовать рекомендациям МВФ в вопросах ДКП - первый зампред ЦБ

Финмаркет05:17

Банк России заявил об отсутствии необходимости следовать рекомендациям МВФ

ТАСС05:07

ЦБ РФ назвал МВФ «черепахой» из-за рекомендации снизить ключевую ставку

Коммерсантъ06:08
Интересное

Сотрудников псковского УМВД заподозрили в крупном мошенничестве

В Псковской области возбудили три уголовных дела о мошенничестве в отношении сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" УМВД по региону, а также их предполагаемых сообщников из коммерческих фирм.
Российская газета09:25