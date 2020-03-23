Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы валют на сегодня, 25 марта 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:22

ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.ру11:23

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

ЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:12

ЦБ понизил официальный курс доллара до 78,84 руб., евро — до 85,42 руб

Коммерсантъ06:35

Официальный курс доллара снижен на 2 рубля, евро — на 1,3

Банки.ру06:13

ЦБ понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля

ТАСС06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 21:06, Ашберн

Комментарии

Автоспорт

Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
ProstoProSport вчера в 07:46
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
REGNUM вчера в 11:36
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Происшествия

Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
REGNUM 20:22
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

ToDay News Ufa вчера в 14:45
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС 00:53
Единоборства

Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Телеканал 360° 19:37
Здоровье

Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом

Николаев поручил передать часть автомашин, обслуживающих парламент и правительство, в распоряжение медиков для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Футбол

Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом

Вратарь итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
RT на русском 16:11
Здоровье

Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Армия и оружие

Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно

Ударный дрон «Альтиус» оснастят элементами искусственного интеллекта и «научат» дистанционно взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57.
Известия 17:01
Культура

Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

The Art Newspaper Russia вчера в 08:07
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Политика

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 19:51
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы 03:02
Здоровье

Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом

Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
РБК 18:12
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Вести ФМ 05:00
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ 18:25
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 11:56
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском 16:59
Политика

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

Москва, 24 марта 2020, 14:24 — REGNUM Датой проведения саммита G20 по коронавирусу выбрано 26 марта.
REGNUM 07:24
Футбол

Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил мнение, что нынешний сезон в Серии А необходимо признать досрочно завершившимся из-за эпидемии коронавируса.
Матч ТВ 19:35
Музыка

Фронтмен Little Big начал рисовать картины в самоизоляции

Газета.Ru 10:37
Игры

Бесплатные выходные в Ghost Recon Breakpoint пройдут на этой неделе

Ubisoft объявила, что на этой неделе в Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 07:09
Здоровье

На Кубани заболеваемость гриппом и ОРВИ не превысила эпидпорог

Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по вопросам коронавируса по телефону 8 (800) 555-49-43.
Кубань 24 08:33
Транспорт

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Коммерсантъ 19:27
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке

Совкомбанк и «Тинькофф банк» повысили ставки на вклады в рублях, последний условия кредитования не изменил.
Кубанские новости 01:55
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное