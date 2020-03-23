Финансы
Аргументы неделиЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта
Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Комментарии
Автоспорт
Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
Происшествия
В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских
Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
Единоборства
Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Здоровье
Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом
Николаев поручил передать часть автомашин, обслуживающих парламент и правительство, в распоряжение медиков для борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Футбол
Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом
Вратарь итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Здоровье
Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер
Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
Армия и оружие
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
Ударный дрон «Альтиус» оснастят элементами искусственного интеллекта и «научат» дистанционно взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57.
Культура
Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Политика
Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Здоровье
Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом
Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Политика
Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта
Москва, 24 марта 2020, 14:24 — REGNUM Датой проведения саммита G20 по коронавирусу выбрано 26 марта.
Футбол
Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А
Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил мнение, что нынешний сезон в Серии А необходимо признать досрочно завершившимся из-за эпидемии коронавируса.
Игры
Бесплатные выходные в Ghost Recon Breakpoint пройдут на этой неделе
Ubisoft объявила, что на этой неделе в Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные.
Здоровье
На Кубани заболеваемость гриппом и ОРВИ не превысила эпидпорог
Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по вопросам коронавируса по телефону 8 (800) 555-49-43.
Транспорт
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке
Совкомбанк и «Тинькофф банк» повысили ставки на вклады в рублях, последний условия кредитования не изменил.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.