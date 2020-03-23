Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.

ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

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