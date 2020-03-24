Банк России понизил с 25 марта официальный курс доллара США сразу на 2,03 рубля до 78,8493 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 1,27 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 85,4253 рубля.

Общество Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Происшествия В Коми выявлены новые случаи коронавируса Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.

Общество Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Общество Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163 В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.

Экономика Кудрин спрогнозировал нулевой рост российской экономики в текущем году Выступая в среду, 25 марта, на заседании Совета Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в текущем году рост экономики, скорее всего, будет нулевым.

Армия и оружие Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Здоровье Переносчиками коронавируса могут быть животные панголины Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.