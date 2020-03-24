Финансы
РосбалтЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро
Банк России понизил с 25 марта официальный курс доллара США сразу на 2,03 рубля до 78,8493 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 1,27 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 85,4253 рубля.
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Общество
Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
«Хеликс» начнет тестировать петербуржцев на коронавирус
«Хеликс» стала первой, и пока единственной, частной лабораторией, которая может проводить тестирование на COVID-19 в Петербурге.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии
ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон едва сдержала слезы при отъезде принца Гарри
Кейт Миддлтон едва сдержала слезы при отъезде принца Гарри Кейт Миддлтон очень переживает из-за отъезда принца Гарри.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Происшествия
В Коми выявлены новые случаи коронавируса
Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
Общество
Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице
До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Футбол
Тедеско: живу один в отеле в Москве, общаюсь с семьей по скайпу
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что надеется на возобновление футбольного сезона в России, но отметил, что здоровье людей в нынешней ситуации на первом месте.
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост российской экономики в текущем году
Выступая в среду, 25 марта, на заседании Совета Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в текущем году рост экономики, скорее всего, будет нулевым.
Здоровье
Эксперт: Борьбе с коронавирусом мешают паника и легкомысленность
Именно паника и легкомысленность мешают успешно бороться с пандемией.
Общество
Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта
Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Общество
АТОР назвала число находящихся за рубежом российских туристов
Около 45 тыс. туристов из России находятся за рубежом, число путешественников с начала недели снизилось почти в половину.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Здоровье
Переносчиками коронавируса могут быть животные панголины
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.
Общество
Суд в США запретил Telegram выпускать свою криптовалюту
Суд в Нью-Йорке запретил продажу токенов Gram (криптовалюта Telegram), признав их ценными бумагами.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком месяца в РПЛ
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.
Политика