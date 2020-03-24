Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России понизил с 25 марта официальный курс доллара США сразу на 2,03 рубля до 78,8493 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 1,27 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 85,4253 рубля.
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Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда08:04

Официальные курсы доллара и евро снова ощутимо понижены

Росбалт07:21

ЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро

Аргументы неделивчера в 11:38

Официальный курс евро на четверг снизился на 1,28 рубля

РИА Новости07:05

Официальный курс евро на четверг снизился на 1,28 рубля

Аргументы и Факты08:18

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

Rambler News Service06:49

Официальный курс доллара понизился на 1 рубль, евро — на 1,3 рубля

Банки.ру06:40
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

«Хеликс» начнет тестировать петербуржцев на коронавирус

«Хеликс» стала первой, и пока единственной, частной лабораторией, которая может проводить тестирование на COVID-19 в Петербурге.
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Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Экономика

Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
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Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
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Кейт Миддлтон едва сдержала слезы при отъезде принца Гарри

Кейт Миддлтон едва сдержала слезы при отъезде принца Гарри Кейт Миддлтон очень переживает из-за отъезда принца Гарри.
Экспресс газета 02:08
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Происшествия

В Коми выявлены новые случаи коронавируса

Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
REGNUM 05:30
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Общество

Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице

До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
Live24 03:56
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Футбол

Тедеско: живу один в отеле в Москве, общаюсь с семьей по скайпу

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что надеется на возобновление футбольного сезона в России, но отметил, что здоровье людей в нынешней ситуации на первом месте.
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Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост российской экономики в текущем году

Выступая в среду, 25 марта, на заседании Совета Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в текущем году рост экономики, скорее всего, будет нулевым.
Южный Федеральный 07:54
Здоровье

Эксперт: Борьбе с коронавирусом мешают паника и легкомысленность

Именно паника и легкомысленность мешают успешно бороться с пандемией.
Взгляд.ру 07:26
Общество

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Интерфакс 09:00
Общество

АТОР назвала число находящихся за рубежом российских туристов

Около 45 тыс. туристов из России находятся за рубежом, число путешественников с начала недели снизилось почти в половину.
Известия 05:50
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
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Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
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Переносчиками коронавируса могут быть животные панголины

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.
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Общество

Суд в США запретил Telegram выпускать свою криптовалюту

Суд в Нью-Йорке запретил продажу токенов Gram (криптовалюта Telegram), признав их ценными бумагами.
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Футбол

Кокорин признан лучшим игроком месяца в РПЛ

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Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 02:58
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В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.
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Политика

В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

RT на русском 22 марта в 20:16
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