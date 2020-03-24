Официальный курс доллара и евро к рублю, установленный Центробанком на 26 марта, снизился. Курс доллара снизился на 1,56 руб. до 77,7928 руб. Курс евро снизился на 1,27 руб. до 84,1485 руб.

Официальные курсы доллара и евро снизились к рублю

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Энергетика Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Политика Украина ввела режим ЧС на 30 дней Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Общество Путин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Игры Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.

Общество В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Экономика Торговые центры предупредили о дефолте Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.