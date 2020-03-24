Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальные курсы доллара и евро снизились к рублю

Официальный курс доллара и евро к рублю, установленный Центробанком на 26 марта, снизился. Курс доллара снизился на 1,56 руб. до 77,7928 руб. Курс евро снизился на 1,27 руб. до 84,1485 руб.
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Подробнее о событии

ЦБ понизил курс доллара на 26 марта до 77,79 рубля

ТАСС06:56

Центробанк повысил курс доллара на 24 марта

Мой Брянсквчера в 08:23

Официальный курс евро на четверг снизился на 1,28 рубля

РИА Новости07:05

Официальные курсы доллара и евро снова ощутимо понижены

Росбалт07:21

ЦБ понизил официальный курс доллара до 78,84 руб., евро — до 85,42 руб

Коммерсантъвчера в 06:35

Официальный курс евро на четверг снизился на 1,28 рубля

Аргументы и Факты08:18

Официальные курсы доллара и евро снизились к рублю

Газета.Ru08:02
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Комментарии

Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
Коммерсантъ 09:27
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Экономика

Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
REGNUM 06:21
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

14 497 случаев заражения были зафиксированы в Мадриде. Число погибших в Китае составляет 3 281 человек.
Euromag.ru 07:58
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Происшествия

Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
РИА Новости 08:27
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Политика

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:40
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Коммерсантъ 11:24
Общество

Путин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода

В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
МонаВиста 11:45
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Игры

Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV

Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
CyberSport.ru 11:48
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
RT на русском 04:12
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Наука

«Чих» от яркого света и 5 других фактов о чихании

2. Около 25% людей чихают, выходя из темного помещения на яркий свет.
Популярная механика 05:17
Общество

Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Компания 05:45
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
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