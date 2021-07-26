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Экономика

ЦБ РФ улучшил прогноз по прибыли банков на 2021 год

Предыдущий максимум зафиксировали в первом полугодии 2019 года.
Компания
Чистая прибыль банковского сектора РФ за июнь 2021 года составила 204 млрд руб. (доходность на капитал - 22% в годовом выражении), немного ниже, чем в мае (216 млрд руб.), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля.
Finam.Ru
Центральный банк России улучшил прогноз по чистой прибыли банков по итогам текущего года.
RT на русском
Рост дохода от комиссий обусловлен ростом доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг.
РБК

С чего всё началось

Российские банки за I полугодие 2021 года получили рекордную в истории чистую прибыль - почти 1,2 трлн рублей, говорится в опубликованном докладе
 Банка России о развитии банковского сектора.

Подробнее о событии

ЦБ улучшил прогноз по прибыли банков на 2021 год

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