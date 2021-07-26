Чистая прибыль банковского сектора РФ за июнь 2021 года составила 204 млрд руб. (доходность на капитал - 22% в годовом выражении), немного ниже, чем в мае (216 млрд руб.), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля.
Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год при взимании налога в полной мере, об этом свидетельствуют расчеты РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.
«В остальном сибирские губернаторы пока демонстрируют невысокий рейтинг (не более 12 баллов), хотя никто, кроме Валентина Коновалова (КПРФ — Хакасия), не опустился в «красную зону» высокого риска отставки», — говорится в докладе.