Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник ВЭБ.РФ Николай Бычков и компания Fengda Trading Ltd в апреле—июне 2018 года неоднократно осуществляли манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM на Московской бирже, говорится в заявлении
 пресс-службы Центрального банка России.
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