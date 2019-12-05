Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Бывший сотрудник ВЭБ.РФ Николай Бычков и компания Fengda Trading Ltd в апреле—июне 2018 года неоднократно осуществляли манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM на Московской бирже, говорится в заявлении
 пресс-службы Центрального банка России.
Коммерсантъ09:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил о манипулировании торгами на валютном рынке бывшим сотрудником ВЭБ.РФ

Коммерсантъ09:01

ВЭБ: подозреваемого в манипулировании на валютном рынке уволили в 2018 году после проверки

ТАСС07:54

ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

РБК08:04

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Интерфакс07:42

Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году

Rambler News Service08:28

Банк России установил факты манипулирования на валютных торгах

Банки.ру07:21

Сотрудник ВЭБа проводил манипуляции с курсом рубля, выявил ЦБ

Газета.Ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Политика

В Киеве назвали возможную дату выборов в Донбассе

Ермак добавил, что в день выборов участок Донбасса рядом с границей с Россией должен находиться под контролем украинских властей.
РИА Новости Крым 08:57
Происшествия

Виновник аварии с участием 13 автомобилей в Петербурге был пьян

Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с участием 13 машин на Выборгском шоссе Петербурга, в момент ДТП был пьян.
ТАСС 10:19
Политика

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес

Похудевшая Алла Пугачева с ярким макияжем появилась в «Останкино»

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева была замечена в «Останкино» с довольно ярким макияжем.
Актуальные Новости 07:39
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Мойка78 вчера в 10:36
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

РБК 09:07
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Общество

Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства за год

Глава кабинета министров подведёт итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, передает ОТР.
Общественное телевидение России 01:57
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:02
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Происшествия

Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Lenta.ru 09:01
Политика

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Известия вчера в 20:59
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
Происшествия

Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

РИА Новости 03:09
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета вчера в 05:12
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
3DNews вчера в 01:55
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Газета.Ru вчера в 14:18
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Lenta.ru 07:43
Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросит комитет конгресса по судебным делам подготовить документы для импичмента Дональда Трампа.
РИА Новости 10:02
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Cyber.sports.ru вчера в 07:19
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное