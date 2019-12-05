с чего всё началось

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Политика В Киеве назвали возможную дату выборов в Донбассе Ермак добавил, что в день выборов участок Донбасса рядом с границей с Россией должен находиться под контролем украинских властей.

Политика США расширили санкции против России Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

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Политика Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.

Политика Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

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