с чего всё началось

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Космос Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.

Политика МИД РФ объявил советника посольства Болгарии персоной нон грата В четверг, 5 декабря в МИД РФ послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину была вручена нота об объявлении советника посольства Болгарии "persona non grata", сообщается на официальном сайте МИД России.

Политика Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.

Общество Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Наука В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев пребывания в Антарктиде, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала The New England Journal of Medicine.

Энергетика Ценам на топливо в России в 2020 году дали прогноз Министр энергетики России Александр Новак заявил, что темпы роста цен на топливо значительно ниже инфляции, и привел цифру в 2,7 процента, а также дал прогноз на 2020 год.

Происшествия На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.

Происшествия Трем фигурантам дела об акциях в Москве запросили до четырех лет Прокурор запросил от 3 до 4 лет колонии общего режима для троих обвиняемых в применении насилия к бойцам Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, подсудимые отказались признавать себя виновными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.