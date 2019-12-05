Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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с чего всё началось
Банк России в четверг сообщил
, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года.
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