Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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с чего всё началось
Банк России в четверг сообщил
, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года.
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Трейдер ВЭБ.РФ торговал валютой на бирже успешно, но недолго

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Газета.Ruвчера в 08:53

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

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ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

РБКвчера в 08:04

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Rambler News Serviceвчера в 08:28

Банк России установил факты манипулирования на валютных торгах

Банки.рувчера в 07:21

ВЭБ: подозреваемого в манипулировании на валютном рынке уволили в 2018 году после проверки

ТАССвчера в 07:54
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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