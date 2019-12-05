с чего всё началось

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.

Экономика Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.

Авто Кроссовер Genesis GV80 сфотографировали до премьеры По утверждению инсайдеров, конвейерная сборка кроссовера началась 2 декабря, а официальная премьера модели для рынка Кореи намечена на 19 декабря.

Спорт Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.

Гаджеты Motorola представила смартфон с быстрой зарядкой Компания Motorola анонсировала смартфон, который поддерживает мощную зарядку и оснащён выезжающей селфи-камерой на 32 Мп.

Энергетика Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем снижении сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

Футбол Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана По мнению ученых, 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане.

Происшествия Под Екатеринбургом горит склад с покрышками Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествия В Челябинске маршрутка протаранила остановку В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.