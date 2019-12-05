Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Банк России в четверг сообщил
, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года.
Коммерсантъвчера в 11:08

Подробнее о событии

Трейдер ВЭБ.РФ торговал валютой на бирже успешно, но недолго

Коммерсантъвчера в 11:08

Банк России установил факты манипулирования на валютных торгах

Банки.рувчера в 07:21

ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

РБКвчера в 08:04

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Интерфаксвчера в 07:42

Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году

Rambler News Serviceвчера в 08:28

Сотрудник ВЭБа проводил манипуляции с курсом рубля, выявил ЦБ

Газета.Ruвчера в 08:53

ВЭБ: подозреваемого в манипулировании на валютном рынке уволили в 2018 году после проверки

ТАССвчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество

Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок

Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Татар-информ 04 декабря в 00:58
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03 декабря в 03:24
Футбол

Массимо Каррера возглавил греческий АЕК

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
NewInform вчера в 16:09
Общество

Суд закрыл сафари-парк «Тайган»

РИА Новости Крым вчера в 10:16
Футбол

Азар может пропустить матч с «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не сыграет в матче чемпионата Испании с «Барселоной», информирует Marca.
Спорт-Экспресс вчера в 07:02
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста

Новым избранником Маши стал 27-летний баскетболист клуба «Химки» Андрей Зубков.
Телепрограмма вчера в 15:49
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
РБК вчера в 16:25
Экономика

Белоруссия назвала приемлемую цену на российский газ

Минск рассчитывает на цену на российский газ на уровне Смоленской области, заявил глав белорусского правительства Сергей Румас, отметив, что принимающая сторона готова оплатить также транспортировку "голубого топлива".
Вестник Кавказа 02:43
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv 04 декабря в 06:35
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 04 декабря в 13:51
Кино

IMDb назвал десять самых популярных актеров и актрис 2019 года

Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, возглавила топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года, который опубликовал портал IMDb.
Аргументы и Факты 02:45
Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:02
Происшествия

Стая диких собак напала на жителя Свердловской области

Телеканал 360° вчера в 13:50
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru 03 декабря в 14:15
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
Спорт

Родченков мог изменить базу данных лаборатории из США, заявил эксперт

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков мог вносить изменения в базу данных уже после переезда в США, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:35
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Политика

Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
РБК вчера в 22:50
Общество

Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму

По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Российская газета 02:34
Общество

Назван основной способ кражи денег с карт россиян

За последние несколько лет мошенники, занимающиеся кражей средств с банковских счетов россиян, практически полностью перешли на телефонные звонки под видом сотрудников банка, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:43
Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

РБК вчера в 18:26
Здоровье

В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом

Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM вчера в 22:36
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Общество

Названы самые популярные у россиян породы собак

РИА Новости 00:45
Происшествия

Пропавший в Екатеринбурге арбитражный управляющий найден убитым

Обнаружено тело, предположительно, арбитражного управляющего, пропавшего в Екатеринбурге в конце ноября, скорее всего, он был убит.
Интерфакс 01:13
Здоровье

Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Модернизацию системы онкологической помощи в среду, 4 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с экспертами.
Вечерняя Москва 04 декабря в 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное