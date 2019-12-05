Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году
Rambler News Service08:28
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Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.
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Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
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Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
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Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Фигурное катание
Трусова выполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выполнила второй по сложности четверной прыжок флип на тренировке перед финалом Гран-при в Турине, сообщает ТАСС.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.