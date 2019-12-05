Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

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