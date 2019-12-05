Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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ВЭБ: подозреваемого в манипулировании на валютном рынке уволили в 2018 году после проверки

ТАСС07:54

ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

РБК08:04

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

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Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году

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В ВЭБ рассказали о заподозренном в манипуляциях на рынке сотруднике

News.ru08:11

ЦБ заметил манипуляции с валютой от имени ВЭБа

Реальное время07:52

Банк России установил факты манипулирования на валютных торгах

Банки.ру07:21
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Общество

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.
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В МИД Украины прокомментировали заявление Токаева о Крыме

Демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма пообещал ответить МИД Украины, сообщает РИА Новости.
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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РИА Новости вчера в 08:30
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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Киев назвал условия и вероятную дату выборов в Донбассе

Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами, провести которые на всей территории Украины планируется 31 октября 2020 года.
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Холанн может покинуть «Зальцбург» за 20 миллионов евро

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Напомним, что, как неоднократно заверяли создатели, "Звездные войны 9" завершают историю клана Скайуокеров.
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Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.
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В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Lenta.ru 07:43
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В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

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СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
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Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Политика

Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
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ВМС США подписали крупнейший в истории контракт с компаниями Electric Boat и Huntington Ingalls на строительство девяти АПЛ типа Virginia новейшей модификации.
Российская газета 01:31
Политика

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Известия вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
РИА Новости вчера в 08:18
Армия и оружие

Сирийские боевики обзавелись немецкими танками

Каким образом боевикам удалось получить в распоряжение как минимум два современных немецких танка, неизвестно.
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Экономика

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
BFM.ru 03 декабря в 14:29
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Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
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Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

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Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo

Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
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В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

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Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»

Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
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Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»

Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла».
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На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
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Трусова выполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выполнила второй по сложности четверной прыжок флип на тренировке перед финалом Гран-при в Турине, сообщает ТАСС.
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Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
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Как болельщика «Спартака» задержала полиция в Санкт-Петербурге

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