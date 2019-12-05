Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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ВЭБ: подозреваемого в манипулировании на валютном рынке уволили в 2018 году после проверки

ТАСС07:54

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Интерфакс07:42

ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

РБК08:04

Сотрудник ВЭБа проводил манипуляции с курсом рубля, выявил ЦБ

Газета.Ru08:53

Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году

Rambler News Service08:28

В ВЭБ рассказали о заподозренном в манипуляциях на рынке сотруднике

News.ru08:11

ЦБ заметил манипуляции с валютой от имени ВЭБа

Реальное время07:52
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Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
РБК вчера в 10:42
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Политика

Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию

Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее.
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Общество

FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Здоровье

Причины повышенного давления по утрам назвали медики

Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
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Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка

Месяц назад у Ирины Слуцкой родился третий ребенок, но стало об этом известно лишь сейчас.
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Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
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Задержанного в Херсонской области члена «Единой России» отпустили

Задержанного в Херсонской области Украины члена севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого отпустили.
РБК 06:48
Авто

Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Как болельщика «Спартака» задержала полиция в Санкт-Петербурге

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Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы

Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска.
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Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»

Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
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Общество

Медведев рассказал о повышении доходов россиян

Глава кабмина отметил, что реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев текущего года продемонстрировали рост.
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Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
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Китайское СМИ назвало россиян «воинственным народом» и «волосатиками»

Китайское средство массовой информации Sohu опубликовало текст, гласящий, что жители Поднебесной нередко называют россиян «воинственным народом» или «волосатики».
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Вайкуле посетовала на холодный прием россиян

Певице советуют выступать на родине В недавней беседе с журналистами Лайма Вайкуле посетовала на московскую публику за прохладный прием во время недавнего выступления.
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Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
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HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
РБК вчера в 22:32
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Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
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В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
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«Газпром» может стать спонсором «Торо Россо» или «Рено» в «Формуле-1»

News.ru 07:55
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ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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Пианино и мамины фото: Дмитрий Шепелев показал комнату сына

О сыне телеведущий чаще рассказывает, но очень редко показывает.
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Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Газета.Ru 03:53
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