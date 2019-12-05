Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году
Rambler News Service08:28
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Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
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Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
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Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Политика
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Политика
Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода
Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее.
Общество
FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией
По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
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Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
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Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка
Месяц назад у Ирины Слуцкой родился третий ребенок, но стало об этом известно лишь сейчас.
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Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу
Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»
«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Политика
Задержанного в Херсонской области члена «Единой России» отпустили
Задержанного в Херсонской области Украины члена севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого отпустили.
Авто
Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Политика
Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы
Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска.
Культура
Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»
Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
Общество
Медведев рассказал о повышении доходов россиян
Глава кабмина отметил, что реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев текущего года продемонстрировали рост.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Политика
Китайское СМИ назвало россиян «воинственным народом» и «волосатиками»
Китайское средство массовой информации Sohu опубликовало текст, гласящий, что жители Поднебесной нередко называют россиян «воинственным народом» или «волосатики».
Шоу-бизнес
Вайкуле посетовала на холодный прием россиян
Певице советуют выступать на родине В недавней беседе с журналистами Лайма Вайкуле посетовала на московскую публику за прохладный прием во время недавнего выступления.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Экономика
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Пианино и мамины фото: Дмитрий Шепелев показал комнату сына
О сыне телеведущий чаще рассказывает, но очень редко показывает.
Происшествия
Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве
Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.