с чего всё началось

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Общество Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Общество В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.

Шоу-бизнес Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.

Космос «Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.

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Кино Американский киноинститут назвал лучшие фильмы 2019 года Вслед за Британским институтом и Национальным советом критиков США подвел итоги уходящего года и AFI — Американский институт кинематографии.

Здоровье Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.

Футбол Роберто Мартинес назвал сборную Италии фаворитом Евро-2020 Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от финальной части предстоящего чемпионата Европы 2020 года и назвал Италию фаворитом турнира, сообщает Corriere dello Sport.

Экономика «Газпром» продает «национальную безопасность Латвии» Каждая сделка с акциями оператора ГТС Латвии – компании Conexus Baltic Grid – будет рассмотрена кабинетом министров, поскольку предприятие является важным для национальной безопасности, заявил министр экономики Ральф Немиро, передает tvnet.lv.

Здоровье С начала года в Амурской области 142 человека заразились ВИЧ-инфекцией На территории Амурской области с момента регистрации первого случая и по состоянию на 1 ноября 2019 года зарегистрировано 1 378 случаев ВИЧ-инфекции.