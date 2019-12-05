Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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с чего всё началось
Банк России в четверг сообщил, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года.Коммерсантъ11:08
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Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году
Rambler News Service08:28
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Общество
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Музыка
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Экономика
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Общество
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии.
Общество
В Якутии директор предприятия запретил работникам выезд из района
В Нюрбинском районе по протесту прокуратуры отменен приказ работодателя о запрете работникам выезда за пределы района.
Технологии
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Общество
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Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
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Авто
Автомобили Ravon резко подешевели в России
Космос
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Футбол
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Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
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Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
Шоу-бизнес
«Как помет мамонта»: Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой
Подписчики мужского пола, например, просто сошли с ума от вида балерины. Анастасию Волочкову разве что богиней не называли.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Кино
Американский киноинститут назвал лучшие фильмы 2019 года
Вслед за Британским институтом и Национальным советом критиков США подвел итоги уходящего года и AFI — Американский институт кинематографии.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
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Роберто Мартинес назвал сборную Италии фаворитом Евро-2020
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от финальной части предстоящего чемпионата Европы 2020 года и назвал Италию фаворитом турнира, сообщает Corriere dello Sport.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Футбол
Аллегри рассказал, когда вернется к работе
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Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Экономика
«Газпром» продает «национальную безопасность Латвии»
Каждая сделка с акциями оператора ГТС Латвии – компании Conexus Baltic Grid – будет рассмотрена кабинетом министров, поскольку предприятие является важным для национальной безопасности, заявил министр экономики Ральф Немиро, передает tvnet.lv.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
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С начала года в Амурской области 142 человека заразились ВИЧ-инфекцией
На территории Амурской области с момента регистрации первого случая и по состоянию на 1 ноября 2019 года зарегистрировано 1 378 случаев ВИЧ-инфекции.
Шоу-бизнес
Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж
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Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
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Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.