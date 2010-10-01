Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,1385 руб
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Космос
Полет на Марс мог состояться до Олимпиады-80
Стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5» и переход из корабля в корабль были подготовительными к полету станций.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Наука
Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса
Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Общество
Скарлетт Йоханссон появилась на премии BAFTA в оригинальном платье от Versace
Оригинальный образ Скарлетт Йоханссон приковал внимание гостей и зрителей 73-й ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Музыка
«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом
Культура
Первый канал представит новый сезон «Голос. Дети» 14 февраля
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Политика
В США официально стартует предвыборная президентская кампания
Сами выборы президента в США пройдут в начале ноября.
Культура
Шакира и Джей Ло устроили феерическое латино-шоу на Супербоуле
Дженнифер Лопес и Шакира выступили 2 февраля 2020 года в перерыве Супербоула.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель
Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель впервые с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Общество
Владимир Путин созвонился с королем Саудовской Аравии
Как сообщила пресс-служба Кремля вечером 3 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.
Авто
Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos
Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos, продажи которого стартуют 2 марта 2020 года.
Здоровье
Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России
Зараженные коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами третьего февраля.
Единоборства