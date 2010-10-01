Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,1385 руб

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,26 коп.
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ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 70,7921 руб

Финмаркет04:14

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 февраля в размере 70.7921 руб. против 69.5976 руб. на 1 февраля

АК&М04:22

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ru04:40
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Армия и оружие

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
ТАСС вчера в 16:02
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

RT на русском 17:42
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Космос

Полет на Марс мог состояться до Олимпиады-80

Стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5» и переход из корабля в корабль были подготовительными к полету станций.
Военно-промышленный курьер 18:20
Политика

К законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Псковское агентство информации 09:59
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Наука

Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса

Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
РИА Новости 19:07
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 05:31
Общество

Скарлетт Йоханссон появилась на премии BAFTA в оригинальном платье от Versace

Оригинальный образ Скарлетт Йоханссон приковал внимание гостей и зрителей 73-й ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).
Пятый канал вчера в 22:46
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru 02:55
Музыка

«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом

РИА Новости 03:35
Культура

Первый канал представит новый сезон «Голос. Дети» 14 февраля

В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
ТАСС 14:31
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Политика

В США официально стартует предвыборная президентская кампания

Сами выборы президента в США пройдут в начале ноября.
Первый канал вчера в 23:24
Культура

Шакира и Джей Ло устроили феерическое латино-шоу на Супербоуле

Дженнифер Лопес и Шакира выступили 2 февраля 2020 года в перерыве Супербоула.
ИА InterMedia 10:26
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель впервые с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 11:47
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня вчера в 08:07
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru 19:14
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Радио Sputnik 18:00
Футбол

Карпин на пять лет продлил контракт с «Ростовом»

ГЛАС.RU 08:57
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Вести ФМ 00:14
Общество

Владимир Путин созвонился с королем Саудовской Аравии

Как сообщила пресс-служба Кремля вечером 3 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.
Piter.tv 14:12
Авто

Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos

Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos, продажи которого стартуют 2 марта 2020 года.
Аргументы и Факты 13:34
Здоровье

Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России

Зараженные коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами третьего февраля.
ТК Звезда 03:38
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором

Актуальные Новости 15:08
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