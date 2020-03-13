Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0274 руб

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,56 руб.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:20

Курсы валют ЦБ РФ на 13 марта: 73,1882 руб/доллар США и 81,8610 руб/евро

SIA.ru07:18

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 марта в размере 73,1882 руб

Финмаркет05:23

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 марта в размере 81.8610 руб. против 83.6584 руб. на 13 марта

АК&М05:31

Крымские цены. Курсы валют, продукты и бензин (12.03.2020)

Крым 24вчера в 03:16

Если бы не ЦБ: чего ждать от курса доллара

Свободная Прессавчера в 00:50
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Комментарии

Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Футбол

АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
RT на русском 07:22
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
Происшествия

В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель

На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
РБК 07:15
Происшествия

Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских

Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
REGNUM 06:44
Транспорт

РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса

"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Общество

Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ведомости 07:22
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Общество

На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев

Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
РИА Новости 08:05
Музыка

Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении

Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе Евровидение, имеет большие шансы на победу.
Вечерняя Москва 04:10
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 08:07
Общество

В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов, еще 19 отменены.
Интерфакс 07:09
Политика

Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР

В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.
Rusvesna.su 07:09
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Общество

В России выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом

В России за последние сутки выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом.
FlashNord вчера в 13:36
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Вести.Ru 06:30
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:46
Космос

Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
МИР 24 05:54
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Газета.Ru 03:19
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
Территория новостей 10 марта в 06:49
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27

Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
РИА Новости 07:19
Финансы

Банк России проведет аукцион РЕПО на 500 миллиардов рублей

Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.
Вести.Ru 03:33
Экономика

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
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