Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0274 руб
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Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Футбол
АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Происшествия
Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских
Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса
"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев
Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
Музыка
Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении
Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе Евровидение, имеет большие шансы на победу.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Общество
В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов, еще 19 отменены.
Политика
Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР
В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Общество
В России выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом
В России за последние сутки выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
Финансы
Банк России проведет аукцион РЕПО на 500 миллиардов рублей
Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.