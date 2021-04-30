Руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова отметила заслуги Республиканской станции переливания крови Коми в развитии донорства в период распространения новой инфекции и выразила благодарность главному врачу медучреждения за большой вклад в производство антикоронавирусной плазмы.
В ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась детская спортивная команда, на Ставрополье погибли пять детей, девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.
Украинская Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала последнего расстрелянного в Советском Союзе члена Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Ивана Гончарука.
В Приморье поместили в реабилитационный центр ребенка, который остался один после задержания матери за убийство остальных членов семьи, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных структурах региона.
Шевченковский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - бывшего участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, который находился под стражей более года.