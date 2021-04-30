Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 74,8451 руб

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 74,8451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,28 коп.В источнике
ПРАЙМ
ФАН
АК&М
Росбалт
Газета.Ru
Аргументы и Факты
Profinance.ru
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на 1 мая

Аргументы и Факты08:02

ЦБ РФ повысил курс доллара перед праздниками

ФАН08:48

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 74,8451 руб

Финмаркет06:25

Официальный курс евро составил 90,59 рубля

Газета.Ru06:41

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:34

ЦБ повысил курс доллара на 1 мая до 74,85 рубля

ТАСС06:34

Установлены официальные курсы доллара и евро с 1 мая

Росбалт07:10
Интересное

Коми – в лидерах по заготовке антикоронавирусной плазмы крови

Руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова отметила заслуги Республиканской станции переливания крови Коми в развитии донорства в период распространения новой инфекции и выразила благодарность главному врачу медучреждения за большой вклад в производство антикоронавирусной плазмы.
Комиинформ08:26

Губернатор Ставрополья сообщил о пяти погибших детях в ДТП с автобусом

В ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась детская спортивная команда, на Ставрополье погибли пять детей, девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
ТАСС12:05

Спикер Госдумы Володин ответил на критику пенсионерки и пообещал помочь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.
РИА Новости09:42

Украина реабилитировала последнего расстрелянного в СССР члена УПА

Украинская Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала последнего расстрелянного в Советском Союзе члена Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Ивана Гончарука.
Lenta.ru09:08

В Приморье поместили в реабилитационный центр ребенка, мать которого задержали за убийство

В Приморье поместили в реабилитационный центр ребенка, который остался один после задержания матери за убийство остальных членов семьи, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных структурах региона.
ТАСС00:46

Суд на Украине отпустил под домашний арест ключевого подозреваемого по делу Шеремета

Шевченковский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - бывшего участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, который находился под стражей более года.
ТАСС10:51