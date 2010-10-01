Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб
Финмаркетвчера в 02:22
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:08, Ашберн
Комментарии
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Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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На фабрике нетканых материалов, расположенной в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области, случился пожар.
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Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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Экономика
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Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
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РИА Новости 02 мая в 06:03
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи
Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
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Все больше россиян выздоравливает после коронавируса
По данным федерального оперативного штаба, вчера инфекцию Covid-19 подтвердили еще у 10 102 россиян в 83 регионах страны.
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Команда Telegram раскрыла детали возврата средств инвесторам из США
Американские инвесторы смогут вернуть не более 72% средств, вложенных в покупку токенов Gram, следует из нового предложения команды Telegram.
Коммерсантъ 01:31
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СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
ТАСС 02:51
Футбол
«Барселона» предложила €80 млн и троих игроков за форварда «Интера»
По информации источника, сине-гранатовые предложили "нерадзурри" €80 млн и троих своих защитников: Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо.
Газета.Ru 03:20
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В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Единоборства
Президент UFC Уайт рассказал о безумном богатстве Хабиба Нурмагомедова
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Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet.
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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
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Наша версия вчера в 08:38