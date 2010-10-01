Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб
Финмаркет04 мая в 02:22
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Комментарии
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости вчера в 10:57
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье
Актуальная информация о коронавирусе в Ульяновской области, новые меры поддержки бизнеса и мероприятия на 9 мая
По оперативным данным, на 5 мая в Ульяновской области зарегистрировано еще 29 новых случаев заражения.
Ульяновск сегодня 00:04
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru вчера в 16:32
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ 04 мая в 05:50
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 7 мая
В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.
Интерфакс 01:13
Наука
Нанонити для масок против коронавируса разработали кубанские ученые
В Краснодарском крае группа ученых разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах для защиты от коронавируса.
ЮГ Times 01:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Экономика
Власти Забайкалья рассказали, кому дадут микрозаймы из 6,6 млн рублей
Федеральный бюджет направит Забайкалью 6,6 млн рублей для помощи пострадавшему в период пандемии малому и среднему бизнесу.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:52
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
Общество
В России предложили решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях
Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства рассказал о данной инициативе в ответ на вопрос о том, как работодателям платить зарплаты, «если работа стоит».
Lenta.ru 00:36
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков
С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Недвижимость
Ставку по ипотеке снизил Сбербанк
По информации пресс-службы банка, при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками годовой процент будет равен 6,2%. На готовые квартиры минимальная ставка составит 8,1% годовых.
EastRussia 02:00
Космос
Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус
Популярная механика 03 мая в 14:38
Здоровье
В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус
Лишь за минувшую неделю в Москве вдвое выросло количество проведения тестов на коронавирус для ранней диагностики и оказания помощи заболевшим.
Российская газета 01:50
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11