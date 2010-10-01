Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб

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По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб.
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на пятницу, 1 мая, в размере 79.1189 руб. против 80.0488 руб. на 30 апреля

АК&М02:00

Курсы валют ЦБ РФ на 4 мая: 72,7263 руб/доллар США и 79,1189 руб/евро

SIA.ru04 мая в 07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб

Финмаркет04 мая в 02:22

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъ04 мая в 03:23
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Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
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Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости вчера в 10:57
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Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
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Змея заползла в квартиру в Москве

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Здоровье

Актуальная информация о коронавирусе в Ульяновской области, новые меры поддержки бизнеса и мероприятия на 9 мая

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Ульяновск сегодня 00:04
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Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru вчера в 16:32
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Скончался автор хитов «Ласкового мая»

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Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
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ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.
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Нанонити для масок против коронавируса разработали кубанские ученые

В Краснодарском крае группа ученых разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах для защиты от коронавируса.
ЮГ Times 01:47
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
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Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
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Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
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Общество

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Власти Забайкалья рассказали, кому дадут микрозаймы из 6,6 млн рублей

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Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
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Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
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Общество

В России предложили решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства рассказал о данной инициативе в ответ на вопрос о том, как работодателям платить зарплаты, «если работа стоит».
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Общество

С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков

С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
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350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
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Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус

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Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
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Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
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