Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб

1 фото
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 мая: 72,7263 руб/доллар США и 79,1189 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъвчера в 03:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб

Финмаркетвчера в 02:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн

Комментарии

Здоровье

48 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области

На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки.
Kursk.com 02 мая в 04:16
393
Политика

Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
68
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
726
Наука

Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего

Ученые в рамках исследования сумели установить, где существует наиболее значительная вероятность заразиться коронавирусом.
Актуальные Новости 03:11
4
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
14
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

РИА Новости 06:18
812
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
619
Авто

В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

Цена на базовую версию внедорожника Lada 4x4 в 3-дверном кузове начинается от 559 900 рублей.
Российская газета 05:31
2
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
166
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
425
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
6
Здоровье

2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 02 мая в 05:31
141
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,8K
Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
4,1K
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо

Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
REGNUM 01:08
72
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
51
Политика

Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
10
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,4K
Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
22
Здоровье

В Крыму выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

На территории Республики Крым выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Krym.News 03:30
52
Кино

На цифровых платформах выходит аниме «Форма голоса»

Российская газета 06:36
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,5K
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
4
Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК вчера в 07:54
139
Здоровье

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05:12
87
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
3
Общество

Алексей Навальный: «Уткин – мой беспокойный миньон. Постоянно вытворяет непристойные вещи с Соловьевым»

Политик Алексей Навальный прокомментировал недавние слова телеведущего Владимира Соловьева.
Sports.ru 05:34
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
114
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное