Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб

1 фото
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 мая: 72,7263 руб/доллар США и 79,1189 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъвчера в 03:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб

Финмаркетвчера в 02:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:24, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Житель Горно-Алтайска на спор облил бензином и поджёг знакомую

Горно-Алтайск, 5 мая 2020, 07:40 — REGNUM В Горно-Алтайске 42-летний мужчина на спор облил бензином и поджёг свою новую знакомую.
REGNUM 00:40
3
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
194
Наука

Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Согласно исследованию, в Испании восемь процентов пациентов-мужчин скончались от заболевания, в то время как жертв среди женщин — четыре процента.
Lenta.ru 21:46
1
Здоровье

В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03 мая в 03:43
34
Происшествия

В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка «Тойоты»

Первое альтернативное телевидение 21:09
1
Общество

В Кузбассе заработала система электронных пропусков в тестовом режиме

Все принятые ранее ограничительные меры сохраняются. C сегодняшнего дня в тестовом режиме заработала система электронных пропусков.
Вести Кузбасс 05:46
38
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3,2K
Космос

SpaceX и NASA раскрыли детали исторического полета астронавтов на МКС

Хайтек+ вчера в 06:16
2
Хоккей

Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

Советский спорт 11:07
Футбол

Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»

KM.ru вчера в 06:47
Общество

В Югре планируют ввести обязательный масочный режим

На территории Югры может быть введен обязательный масочный режим. Об этом сообщила глава региона на заседании оперативного штаба округа.
Новости Югры 07:08
60
Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
14
Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Французский журнал France Football составил рейтинг из 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов.
Деловое.ТВ 12:47
1
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,8K
Политика

ВОЗ назвала спекуляциями заявления США о происхождении коронавируса

Заявления со стороны властей США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными, США не предоставили никаких доказательств этого утверждения, заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.
Взгляд.ру 02:07
251
Финансы

Силуанов заявил об увеличении расходов бюджета

Министр финансов Антон Силуанов заявил об увеличении расходов бюджета в 2020 году на 1,07 триллиона рублей.
Lenta.ru 18:18
5
Киберспорт

OG – Ninjas in Pyjamas: ожидается много фрагов на первой карте

В новом патче стали затягиваться карты и так как OG использует пик более на быстрый "файт" и игра для них будет как обычно показательной, ожидается много фрагов.
Legalbet 12:08
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
661
Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
24
Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
3,3K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
219
Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor 04:30
3
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
542
Общество

Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
155
Здоровье

В Новокузнецке из-за коронавируса закрыли филиал кардиодиспансера

В Новокузнецке из-за коронавируса закрыли часть стационаров филиала областного кардиодиспансера.
RuNews24.ru 03:02
10
Происшествия

В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:19
25
Экономика

Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи

Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru 17:12
6
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
165
Происшествия

Начальника отдела ЖКХ Северо-Курильска устроил пьяный дебош в полиции

Мужчина пьяный без прав катался на снегоболотоходе. Когда его привезли в отделение ГИБДД, он устроил там дебош.
РИА Сахалин-Курилы 22:15
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное