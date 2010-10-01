По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб.

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб

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