Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 мая в размере 72,7263 руб., курс евро - 79,1189 руб
Финмаркетвчера в 02:22
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Комментарии
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Гаджеты
Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike
В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
Megaobzor.com вчера в 13:53
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Здоровье
У зараженных COVID-19 нашли аномальную патологию
Ирландские ученые установили, что пациенты с высоким уровнем свертываемости крови в большей степени подвержены осложнениям от COVID-19 и нуждаются в госпитализации.
Московский Комсомолец 08:41
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Здоровье
В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса
Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск 12:09
Наука
Население Земли может начать сокращаться
Ученые считают, что население в некоторых регионах мира может начать внезапно сокращаться до конца нынешнего века.
ToDay News Ufa 12:31
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
Игры
В игру Sekiro: Shadows Die Twice добавили онлайн-режим
REGNUM вчера в 20:14
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля текущего года исполнилось 50 лет с момента начала выпуска легендарной модели ВАЗ-2101 «Жигули».
Car.ru вчера в 05:17
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Футбол
Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»
KM.ru вчера в 06:47
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Политика
Масочный режим могут ввести по всей стране, пишет СМИ
По всей стране могут ввести масочный режим, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 21:16
Финансы
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег
По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег", то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 18:35
Происшествия
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка «Тойоты»
Первое альтернативное телевидение 21:09
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36
Финансы
Силуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что цену отсечения в бюджетном правиле на данный момент не нужно повышать.
ТАСС 17:54
Теннис
Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
Происшествия
В Макаровском районе пропал рыболов
Ночью 4 мая, двигаясь вверх по течению реки Пугачевки, четверо рыболовов перевернулись на резиновой лодке с мотором.
Сахалин.Инфо 20:15
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56