Финансы
ФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,9091 руб
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Общество
За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса
На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Происшествия
Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики
В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Общество
В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса
В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Футбол
Футболисты «Наполи» победили «Сампдорию» в матче чемпионата Италии
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Общество
Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Путину
Родители фигурантов дела о "Сети" написали открытое письмо Владимиру Путину.
Происшествия
В Кузбассе на пожаре погибли пенсионерка и трое детей
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Политика
В Айове начались собрания партактива
Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
Киберспорт
Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой за все времена
Гаджеты
«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать музыкальные колонки
Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»
Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет
Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Культура
«Научные weekend-Ы» Иркутского госуниверситета открывают пятый сезон
Пятый сезон серии научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» стартует в субботу, 8 февраля, в Научной библиотеке имени В. Г. Распутина ИГУ.
Политика
Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция
4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Армия и оружие
Минобороны эвакуирует россиян из Китая
Смотрите такжеК эвакуации россиян из Китая привлекли самолеты ВКС России Помимо экипажа, на борту самолетов находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.
Космос
Учёные NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе
Разрушение ледников на полюсах происходит не только на Земле, но и на Марсе, выяснили учёные из Университета Аризоны (США).
Общество