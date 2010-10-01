Финансы

ФинмаркетФинмаркетЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,9091 руб

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,06 коп.
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ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,9091 руб

Финмаркет00:02

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 февраля в размере 70.7921 руб. против 69.5976 руб. на 1 февраля

АК&Мвчера в 04:22

Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,19 руб

Urbc.Ruвчера в 04:40
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Общество

За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса

На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Новая газета 02 февраля в 03:42
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия

Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Авто

Представлен обновленный Renault Megane

В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Авторамблер вчера в 09:05
Общество

В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
РБК вчера в 22:29
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
РИА Новости вчера в 11:43
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Рамблер вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус 02 февраля в 18:58
Футбол

Футболисты «Наполи» победили «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

РИА Новости вчера в 17:08
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru вчера в 10:39
Общество

Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Путину

Родители фигурантов дела о "Сети" написали открытое письмо Владимиру Путину.
Московский Комсомолец вчера в 12:28
Происшествия

В Кузбассе на пожаре погибли пенсионерка и трое детей

REGNUM вчера в 23:28
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru вчера в 21:22
Политика

В Айове начались собрания партактива

Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
ТАСС вчера в 20:05
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
РИА Новости вчера в 23:57
Киберспорт

Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой за все времена

ИнфоСМИ вчера в 14:23
Гаджеты

«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать музыкальные колонки

Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
Вечерняя Москва 00:00
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 14:27
Гаджеты

NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»

Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Игромания.ру вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Дни24 01 февраля в 01:53
Культура

«Научные weekend-Ы» Иркутского госуниверситета открывают пятый сезон

Пятый сезон серии научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» стартует в субботу, 8 февраля, в Научной библиотеке имени В. Г. Распутина ИГУ.
Байкал24 вчера в 20:06
Политика

Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
RT на русском вчера в 23:45
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 08:18
Армия и оружие

Минобороны эвакуирует россиян из Китая

Смотрите такжеК эвакуации россиян из Китая привлекли самолеты ВКС России Помимо экипажа, на борту самолетов находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.
Общественное телевидение России 02 февраля в 17:11
Космос

Учёные NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе

Разрушение ледников на полюсах происходит не только на Земле, но и на Марсе, выяснили учёные из Университета Аризоны (США).
Парламентская газета вчера в 06:33
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

ТАСС вчера в 10:40
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