По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,06 коп.

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,9091 руб

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